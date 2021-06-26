/637426/النيابة-الإدارية-تفتح-تحقيق-فوري-بشأن-عقار-العطارين-لكشف-الإهمال-والمخالفات-التأديبية

في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، بتاريخ أمس الجمعة الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢١.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن فتح النيابة الإدارية لتحقيق فوري بشأن عقار العطارين

فتح تحقيق فوري وإحالة الوقعة للنيابة الإدارية

فإنه بالعرض على معالي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق فوري وإحالة الواقعة لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث، وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عقار مأهول بالسكان، مكون من 5 أدوار في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، قد انهار أمس، فيما أنقذت قوات الحماية 4 أشخاص من السكان، وجارٍ البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار "المحاريث والهندسة" بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجارٍ البحث عن اثنين آخرين ما زالا تحت الأنقاض- وفقًا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار.