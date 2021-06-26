/637427/أنصار-الترجي-تثير-استفزاز-جمهور-الأهلي-من-جديد

أثارت جماهير الترجي التونسي الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت صور جديدة من أنصار النادي التونسي وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الفريقين والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت جماهير نادي الترجي التونسي برفع لافتات أمام السفارة التونسية تحمل عبارات استفزازية، أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء وذلك قبل ساعات من مباراة الفريقين والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة.

وكتبت جماهير الترجي التونسي: "إجعلوهم يغرقون في دموعهم وعودوا بالنصر ، كما غرق فرعون وجنده في بحر مصر"".

وواجهت مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة جديدة على غرار مواجهة الذهاب ولكن في تلك المرة ، تعد تقنية var هي السبب وذلك قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

جماهير الترجي تثير الجدل

وتفاجئت اللجنة المنظمة بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم والخاصة لمباراة الأهلي والترجي بعد تواجد المعدات الخاصة بتقنية الفيديو var في الوقت المناسب ، الأمر الذي سبب ازمة قبل ساعات من المواجهة.

وعلم دوت الخليج أن أعضاء اللجنة المنظمة استعانوا بمعدات تقنية الفار الخاصة بالدوري الممتاز المصري للخروج من تلك الأزمة ، مستغلين تواجد التقنية داخل الملاعب المصرية.

واعتمدت اللجنة تواجد الـ var في مباراة الأهلي والترجي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد التأكد من تشغيل معدات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.