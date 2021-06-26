/637429/التشكيل-الرسمي-لفريقي-الوداد-المغربي-وكايزر-تشيفز-في-مباراة-نصف-نهائي-إفريقيا

تنطلق بعد قليل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، وتقام المباراة علي ملعب سوكر سيتي، ويسعى فريق كايزر تشيفز في التأهل إلى نهائي البطولة، وذلك عن طريق الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب، وفي المقابل يسعى فريق الوداد المغربي إلى تعويض خساراة مباراة الذهاب، من أجل التأهل إلى نهائي البطولة.

التشكيل الرسمي لفريق الوداد المغربي أمام فريق كايزر تشيفز في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي. في خط الدفاع: أيوب العملود، أشرف داري، يحيى جبران، أمين فرحان. في خط الوسط: وليد الكرتي، يحيى إدريسي، محمد أوناجم. في خط الهجوم: سيمون مسوفا، أيمن الحسوني، أيوب الكعبي. التشكيل الرسمي لفريق كايزر تشيفز أمام فريق الوداد المغربي في حراسة المرمى: دانيل أكبيي. في خط الدفاع: إريك ماتوهو، دانيل كاردوزو، بلوم، كاتساندي. في خط الوسط: نجكوبو، ياجان ساسمان، فروسلر. في خط الهجوم: باركر، نجيزانا، سمير، نوركوفيتش.

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