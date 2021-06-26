جدة - نرمين السيد - ونص القرار الأول، على إصدار لائحة الرعاية الطبية للعاملين بشركة إيرو سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية. وجاء القرار الثانى حول لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بشركة إيرو سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية. بينما القرار الثالث، نص على العمل بلائحة نظام رعاية الحالات الإنسانية للعاملين بشركة إيرو سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية. ونص القرار الرابع، على العمل بلائحة نظام العاملين لشركة إيرو سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لوزير الطيران بشأن شركة إيرو سبورت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.