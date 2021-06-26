بسام راضي: الرئيس السيسي يجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المجموعة الاقتصادية الوزراية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعرضت المجموعة الوزارية اشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا وتوقعه باستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.