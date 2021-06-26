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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021 وموعد صرفها في المقال التالي
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة بأنه سيتم صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنسبة 13% وسيتم صرفها بداية من يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021، وحددت الهيئة الحد الأدنى والأقصى للزيادة فى المعاش المستحق.
وكانت الهيئة القومية للتأمينات قد أشارت إلى أن الزيادة فى المعاشات الجديدة تبلغ قيمتها 13% وتأتي هذه الزيادة فى إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين المعاشات، والتى بدأت منذ عامين وذلك لمحاولة ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات بعد زيادة معدل التضخم بنسبة 1.5% وزيادة الأسعار.
موعد صرف مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021
وصرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بأن الحد الأدنى للمعاشات ارتفع من 900 جنيه شهرياً إلى 1007 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% والتى تبلغ 117 جنيه شهرياً لأصحاب الحد الأدنى للمعاش من قبل، وسوف يتم صرف المعاش فى الوقت الحالي من خلال أي ماكينة من ماكينات الصراف الآلي من خلال كارت ميزة بدون أي رسوم.
حساب مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021
بعد أن قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 13% شهرياً نعرض فى السطور التالية مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو التى سيتم صرفها بداية من أول يوليو المقبل وهى كالتالي:-
- صاحب المعاش الذي تبلغ قيمته 1000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 1130 جنيه.
- من يتقاضون معاش شهري قدره 2000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 2260 جنيه.
- الذي يبلغ معاشه الشهري 3000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 3390 جنيه.
- المعاش الذي تبلغ قيمته 4000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 4520 جنيه.
- أصحاب المعاشات التى تبلغ قيمتها 5000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 5650 جنيه.
- المعاشات التى وصلت قيمتها إلى مبلغ 6000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 6780 جنيه.
- قيمة المعاش الشهر الذي بلغ قدره 7000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 7910 جنيه.
- الذين يتقاضون معاش شهري قيمته 8000 جنيه شهرياً يصبح المعاش بعد الزيادة 9040 جنيه.
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