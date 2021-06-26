مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021 وموعد صرفها

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة بأنه سيتم صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنسبة 13% وسيتم صرفها بداية من يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021، وحددت الهيئة الحد الأدنى والأقصى للزيادة فى المعاش المستحق.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات قد أشارت إلى أن الزيادة فى المعاشات الجديدة تبلغ قيمتها 13% وتأتي هذه الزيادة فى إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين المعاشات، والتى بدأت منذ عامين وذلك لمحاولة ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات بعد زيادة معدل التضخم بنسبة 1.5% وزيادة الأسعار.

موعد صرف مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021

وصرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بأن الحد الأدنى للمعاشات ارتفع من 900 جنيه شهرياً إلى 1007 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% والتى تبلغ 117 جنيه شهرياً لأصحاب الحد الأدنى للمعاش من قبل، وسوف يتم صرف المعاش فى الوقت الحالي من خلال أي ماكينة من ماكينات الصراف الآلي من خلال كارت ميزة بدون أي رسوم.

حساب مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو 2021

بعد أن قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 13% شهرياً نعرض فى السطور التالية مقدار الزيادة فى معاش شهر يوليو التى سيتم صرفها بداية من أول يوليو المقبل وهى كالتالي:-