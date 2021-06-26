هند صبري تنفصل عن زوجها

يجسد الفنان هاني عادل شخصية طليق النجمة هند صبري في مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي بدأ التصوير فيها مؤخرًا، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الدور الذي يلعبه الفنان هاني عادل بمسلسله الجديد «البحث عن علا» المقرر طرحه على إحدى المنصات الرقمية.

هند صبري تكشف حقيقة كون مسلسل البحث عن علا جزء تاني من عايزة اتجوز

وسبق وأن أوضحت صبري خلال تصريحات صحفية أن العمل ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل "عايزة اتجوز" كما اعتقد البعض، وأنها من خلاله تقدم شخصية علا عبدالصبور نفس الشخصية التي قدمتها فى مسلسل "عايزة أتجوز"، ولكن تتحدث فيه عن أثر السنين على تغير شخصيتها.

تدور أحداث مسلسل «البحث عن علا» حول ما بعد زواج هند صبرى من هاني عادل ضمن الأحداث مروراً بوجود طفلهما حيث تطلب الطلاق منه.

ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هانى عادل، ندى موسى، محمود الليثي وداليا شوقى، تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال إخراج هادى الباجوري.

خروج مسلسل شقة 6 لروبي وهاني عادل من موسم رمضان 2021

يذكر أن مسلسل "شقة 6" الذي انضم هاني عادل إلى بطولته بجانب النجمة روبى، والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ 15 حلقة قد خرج من السباق الرمضاني 2021، والتي كانت تدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التى تعيش فيها روبى مع جيرانها، حيث أن يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران وغيرها.

هند صبري تقدم البطولة النسائية أمام أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة

فيما شاركت الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.