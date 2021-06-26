/637428/أحمد-عز-يطرح-البوستر-الرسمي-لفيلم-العارف

طرح بطل فيلم «العارف» الفنان أحمد عز البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق مشوقًا جمهوره قائلًا: "العارف عودة يونس.. المهمة واحدة لكن الهدف مش واحد.. البوستر الرسمي لفيلم العارف بدايًة من 7- 14 في السينمات".

دوت الخليج يستعرض البوستر الرسمي لفيلم العارف للنجم المتألق أحمد عز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نجوم العارف يتصدرون البوستر الرسمي بنظرة حادة

وتصدر البوستر النجم أحمد عز ومن جانبه باقي أبطال العمل، الذين عكست نظراتهم مزيج من الحدة والشر، وسبق وأن قررت الجهة المنتجة لفيلم «العارف» طرحه بدور العرض السينمائية يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تعرضه للتأجيل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

صناع عمل فيلم العارف

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة»

ويذكر أن الفنان أحمد عز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

هذا وقد أعلن أعلن رجل الأعمال تامر مرسى، عن عمل جزء ثان من مسلسل هجمة مرتدة، وذلك في إطار معركة الوعى التي تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لسه الحكاية مخلصتش.. إلى اللقاء فى هجمة مرتدة 2".