رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسي أول من نبه عن خطر الإرهاب (فيديو)

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قال رئيس المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة المستشار سعيد مرعي عمرو، إن ما تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية العليا الأفريقية، هو المؤتمر الخامس، الذي يأتِ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو شرف كبير للمحكمة وأعضائها وحاضري المؤتمر.

رئيس المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة: الرئيس السيسي هو من أول من نبه عن خطر الإرهاب

وأضاف «عمرو»، خلال تقرير خارجي له مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي هو من أول من نبه عن خطر الإرهاب وأثره على المجتمعات وتنميتها، حيث نجحت مصر، بفضل مجهودات القوات المسلحة وقوات الأمن بقيادة الرئيس، في جهود التنمية، وبدأنا نرى آثار التنمية واضحة جلية في كافة المجالات.

وأوضح أن المؤتمر جاء في ضوء التأثير الحيوي والملموس بتعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، حيث إن تنمية الدور الفاعل بمكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية، يأتِ من خلال تكوين منظومة قارية للقضاء.

وأكد أنه قد تم إطلاق منصة إلكترونية، بها دساتير للدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة بكل دولة، وكذا إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين بالمؤتمر الخامس

كان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 26 يونيو 2021 رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين بالمؤتمر الخامس، الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا.