/637434/منتخب-مصر-للشباب-يفوز-على-موريتانيا-برباعية-بالبطولة-العربية

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 علي نظيرة موريتانيا ، والتي انتهت بنتيجة 4أهداف دون رد، وإقيمت في تمام الساعة الرابعة عصر، علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل اللقاء:

تقدم منتخب مصر للشباب مواليد 2003، على نظيره الموريتانى بنتيجة 3 /0 فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد مسلم "كباكا"، أحمد عبد الوهاب رفاعى، محمد عبد النبى "شرقية"، عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان"، أحمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبد الرحمن، خالد عوض، أحمد عبد الحميد "ايشو"، بلال عبد الجليل، يوسف محمد.

سيطر منتخب مصر للشباب على مجريات المباراة من البداية، وهدد مرمى موريتانيا أكثر من مرة قبل أن يسجل يوسف حسن مهاجم الفراعنة الهدف الأول فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول مستغلا تمريرة متقنة من الناحية اليسرى

في الدقيقة 66 احرز لاعب موريتاينا الهدف الأول، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بينما احرز الهدف الرابعة لمنتخب مصر اللاعب عبد الجواد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، سجل لاعب موريتانيا الهدف الاول في الدقيقة 83.

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".

وأضاف محمود جابر: "لدينا 3 حراس على أعلى مستوى وأحمد نادر السيد لديه شخصية قوية بفضل تدريبات إيهاب جلال مدرب الحراس، وسندفع بلاعبين آخرين في مباراة موريتانيا بعد ضمان التأهل بعد الفوز في أول مباراتين".

وتابع محمود جابر: "لفيت معظم ملاعب مصر علشان أكون هذا الفريق الذي به مواهب ستكون نجوم في المستقبل القريب، وهدفى إزالة الرهبة من اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة في استاد القاهرة الدولى".