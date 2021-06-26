مصدر أمنى لـ دوت الخليج: إحالة الطفل «تفاهة» للجنايات خلال ساعات القادمه وتم تجديد حبسة 15 يومًا

/637435/مصدر-أمنى-لـ-تحيا--مصر-إحالة-الطفل-تفاهة-للجنايات-خلال-ساعات-القادمه-وتم-تجديد-حبسة-15-يوما

قال مصدر أمنى، إن النيابة العامة، انتهت من التحقيقات في قضية الإتجار بالهيروين المتهم فيها صديق مجاهد، المعروف بـ«تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، وأن النيابة بصدد إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات خلال ساعات.

تجديد حبس المتهم

وأضافت المصدر في تصريح خاص لـ « دوت الخليج »، أن قاضي المعارضات جدد حبس «تفاهة» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، لإتهامة بالإتجار في الهيروين.

وأرسلت النيابة العامة المخدرات المضبوطة مع المتهم، وهي 50 جرام هيروين، إلى مصلحة الأدلة الجنائية في المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

اعتراف المتهم

وتابع المصدر أن «تفاهة» اعترف بالإتجار في الهيروين المخدر، وأنه انخرط في تجارة المخدرات منذ عدة سنوات عندما فشل في العثور على فرصة عمل في المجال الفني، وأنه كان يمتلك «كشك» سجائر في منطقة الشرابية بالقاهرة، وتعرف من خلال وجوده في الشارع لفترات طويلة على تجارة وزبائن المخدرات، فاستغل وقوفه في كشك السجائر وتاجر في المخدرات.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن المتهم كان يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، ونجح في القاء القبض عليه في «قضية حشيش»، وخرج من السجن منذ نحو 60 يومًا، وخلال هذة المدة زاول نشاطه الإجرامي في تجارة الهيروين، وأن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، رصدته ، ونجحت في ضبطه، وكان بحوزته 12 تذكرة هيروين كان يستعد لتوزيعها على زبائنه وعندما داهمت أجهزة الأمن «كشك» السجائر، وفتشت المتهم وعثرت على المخدرات داخل ملابسه.