/637437/عمرو-أبو-السعود-يهنئ-السيسي-والحكومة-والشعب-المصري-بذكرى-ثورة-30-يونيو

هنأ النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، رئيس الجمعية العامة للثروة الحيوانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تهنئة النائب عمرو أبو السعود، للرئيس عبدالفتاح السيسي

النائب عمرو أبو السعود يهنئ الرئيس السيسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود:«يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جموع المصريين، أن أُهنأ فخامة الرئيس، والحكومة، والشعب المصري، بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأماني بذكرى ثورة 30 يونيو، أعاد الله هذه المناسبة العظيمة عليكم وعلى بلادنا بالخير، ودوماً في رقي وإزدهار، حفظكم الله لمصر وكل عام وسيادتكم بخير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة».

عمرو أبو السعود: ثورة 30 يونيو ثورة خرج فيها جميع أطياف الشعب المصري ضد تغيير هوية المصريين

كما هنأ عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق عبدالجواد وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ونيافة الأنبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع رجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري العظيم بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد المهندس عمرو أبو السعود، أن ثورة 30 يونيو، ثورة خرج فيها جميع أطياف الشعب المصري ضد تغيير هوية المصريين، والزج بهم في أتون الصراعات الدينية والمذهبية لتدمير البلاد، مشيراً إلى أن هذه الثورة تعد خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة، وإنحيازهم الدائم لمصلحة الوطن والشعب، وأن الجيش المصري فخر لمصر والعرب على مر العصور، لأنه الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء حتى تظل راية مصر عالية خفاقة ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة، موضحاً أن المصريين ينتهزون هذه المناسبة العطرة للتأكيد على تجديدهم العهد لأنفسهم وللرئيس أنهم دوماً وأبداً يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة والحكومة لبناء هذا الوطن ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وإستقرار البلاد.