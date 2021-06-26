/637440/خاص-أشرف-بن-شرقى-لم-أسأوم-الزمالك-فى-الأمور-المالية-وهذه-حقيقة-تجديد-عقدى-مع-الفريق

قال المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك أنه لم يدلى بتصريحات حول أنه إذا توفرت " فلوس " بنادى الزمالك سوف يجدد تعاقده مع النادى ، وإذا لم تتوفر سوف يرحل وذلك لكونه لاعبا محترفا حيث أعلن أن هذا الأمر لم يحدث ، والحقيقة أنه يرحب بتجديد عقده مع النادى الأبيض والدليل جلسة المفاوضات الناجحة التى تمت بين وكيله أنس وشقيقه رشيد وحسين لبيب رئيس الزمالك.

ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب:

وأضاف بن شرقى أن الخطوط العريضة لتجديد تعاقده تم الاتفاق عليها ويتبقى فقط توقيع العقود

يذكر أن اللاعب سوف يمدد عقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم يحصل خلالهم على خمسة ملايين وسبعة الف دولار حيث يتقاضى بالموسم الاول مليون و ٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و ٩٠٠ الف دولار وبالموسم الثالث على اثنين مليون دولار.

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم السبت.

ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمباراة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام، وذلك في مقر الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتبدأ التدريبات في الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن ثنائي الزمالك، محمو حمدي الونش، مدافع الفريق، وأحمد سيد زيزو جناح الفريق، قاموا بتجديد عقدهم مع نادي الزمالك، واحتفل لاعبين الزمالك بتجديد الثنائي، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل انطلاق تدريبات أمس الجمعة.

تصريحات أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع فريق الزمالك

وعبر زيزو عن سعادتة بتجديد تعاقده مع فريق الزمالك قائلا"سعيد ببقائي في فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات أخرى" واستكمل زيزو"تمديد عقدي مع الفارس الأبيض هو أبلغ رد على الذين يشككون في انتمائي لنادي الزمالك، وتابع اللاعب قائلا، وتعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترة السابقة" وجه الونش دعوة عشاء إلى جميع زملائه بفريق الزمالك، احتفالا بمناسبة تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وأكد الونش على العلاقة الجيدة التي تربطه بزملائه بفريق الزمالك، وحرص لاعبوا الزمالك على تلبية الدعوى بعد الأنتهاء من تدريبات الفريق أمس.