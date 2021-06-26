/637441/انفراد-كارتيرون-يرفض-التعاقد-مع-مهاجم-الطلائع-أو-المقاصة

رفض الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك فكرة التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الطلائع وباسم مرسى مهاجم المقاصة بفترة الأنتخابات الصيفية المقبلة حيث تحفظ على القدرات الفنية للاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى كارتيرون لضم مهاجم يتمتع بمواصفات فنية وبدنية مميزة معينة مثل القوة البدنية فى الالتحامات وإجادة ضربات الرأس

يذكر أن الزمالك يبحث بقوة حاليا عن التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى أنتقل لصفوف نادى جلطة سراى التركى على سبيل الأعارة.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال المران مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري، ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم جنش.

يذكر أن ثنائي الزمالك، محمو حمدي الونش، مدافع الفريق، وأحمد سيد زيزو جناح الفريق، قاموا بتجديد عقدهم مع نادي الزمالك، واحتفل لاعبين الزمالك بتجديد الثنائي، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل انطلاق تدريبات أمس الجمعة.

تصريحات أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع فريق الزمالك

وعبر زيزو عن سعادتة بتجديد تعاقده مع فريق الزمالك قائلا"سعيد ببقائي في فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات أخرى" واستكمل زيزو"تمديد عقدي مع الفارس الأبيض هو أبلغ رد على الذين يشككون في انتمائي لنادي الزمالك، وتابع اللاعب قائلا، وتعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترة السابقة" وجه الونش دعوة عشاء إلى جميع زملائه بفريق الزمالك، احتفالا بمناسبة تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وأكد الونش على العلاقة الجيدة التي تربطه بزملائه بفريق الزمالك، وحرص لاعبوا الزمالك على تلبية الدعوى بعد الأنتهاء من تدريبات الفريق أمس.