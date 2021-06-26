/637449/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-الوداد-المغربي-وكايزر-تشيفز

انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد المغربي وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي 0/0، وبدأت المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سوكر سيتي".

الجدير بالذكر أنه قد انتهت مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وفريق الوداد المغربي، بفوز كايزر تشيفز بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة لاعب فريق كايزر تشيفز سمير نوركوفيتش في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

التشكيل الرسمي لفريق الوداد المغربي أمام فريق كايزر تشيفز في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي. في خط الدفاع: أيوب العملود، أشرف داري، يحيى جبران، أمين فرحان. في خط الوسط: وليد الكرتي، يحيى إدريسي، محمد أوناجم. في خط الهجوم: سيمون مسوفا، أيمن الحسوني، أيوب الكعبي.

التشكيل الرسمي لفريق كايزر تشيفز أمام فريق الوداد المغربي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: دانيل أكبيي. في خط الدفاع: إريك ماتوهو، دانيل كاردوزو، بلوم، كاتساندي. في خط الوسط: نجكوبو، ياجان ساسمان، فروسلر. في خط الهجوم: باركر، نجيزانا، سمير، نوركوفيتش. واستطاع فريق كايزر تشيفز، تحقيق الفوز على فريق الوداد المغربي، في مباراة دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن طريق هدف سمير نوركوفيتش دون رد من صاحب الأرض، وأقيمت المباراة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويسعى فريق الوداد المغربي إلى تحقيق ننتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام فريق كايزر تشيفز، وذلك حتى يستطيع التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يدخل فريق الوداد المغربي المباراة حذرا من استقبال أي هدف مبكر، يصعب مهمة الفريق في التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يدخل الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز المباراة، بتفوق على فريق الوداد، عن طريق الهدف الذي أحرزه سمير نوركوفيتش في مباراة الذهاب، حيث يعد انتهاء المباراة بالتعادل، يسحق بفريق الوداد المغربي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المقابل يتأهل فريق كايزر تشيفز إلى نهائي البطولة، ليقابل الفائز من فريق الأهلي والترجي.