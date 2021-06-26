جدة - نرمين السيد - وتابعت النيابة العامة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن ذلك تم على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم السبت، وذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تشرف على إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة تمهيدًا لعودتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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