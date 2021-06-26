مايا مرسى عن واقعة فتاة الفستان: فرض الوصايا على الناس جريمة

جدة - نرمين السيد - وفى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "البنت تحترم.. تلبس فستان تحترم.. تلبس حجاب تحترم.. تلبس مايوه تحترم.. تلبس بوركينى تحترم، حضرتك مالك هو حد بيعلق عليكى انت لابسة إيه؟ فرض الوصايا على الناس كدة جريمة؟ والقانون موجود". وكان الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا قرر، اليوم، إحالة شكوى طالبة بالفرقة الثانية فى كلية الآداب بجامعة طنطا، وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضى، بعد انتهاء مدة الامتحان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها. وطالبت الجامعة الجميع بعدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

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