حرصت القباج على لقاء أبناء الدار والمشرفين القائمين عليها، مشيدة بالمستوى المتميز الذى وجدت عليه الدار، وحرصها على تلبية جميع مطالب الأبناء، كما وجه الأبناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على حرصها على توفير كل سبل الرعاية لهم.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد تفقدت صباح اليوم مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان، والاحتفال بتخرج دفعة من متعافى الإدمان"، وافتتحت مجمع الطفولة بالنادى الاجتماعى، بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة 1066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح.
كما تفقدت مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، والذى تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسى ووظيفى،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارتها لمطروح.. القباج تتفقد دار رعاية الأيتام وتشيد بعملية التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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