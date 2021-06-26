خلال زيارتها لمطروح.. القباج تتفقد دار رعاية الأيتام وتشيد بعملية التطوير

جدة - نرمين السيد - اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "7"، والتى تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17 ابنا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.





حرصت القباج على لقاء أبناء الدار والمشرفين القائمين عليها، مشيدة بالمستوى المتميز الذى وجدت عليه الدار، وحرصها على تلبية جميع مطالب الأبناء، كما وجه الأبناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على حرصها على توفير كل سبل الرعاية لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد تفقدت صباح اليوم مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان، والاحتفال بتخرج دفعة من متعافى الإدمان"، وافتتحت مجمع الطفولة بالنادى الاجتماعى، بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة 1066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح.

كما تفقدت مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، والذى تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسى ووظيفى،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.