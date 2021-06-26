أول تحرك برلمانى لدعم فتاة الفستان بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - وقالت عبلة الألفى فى بيانها، اليوم السبت، إنها اختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذى يتجاوز كل الحدود فهى ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زى معين مادامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب، مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات بالإضافة إلى أن هذا ضغط نفسى شديد على نفسية الطالبة يؤدى إلى قدرتها فى تأدية الامتحان بحيادية.

كما أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن السؤال عن ديانة طالبة أثناء الامتحا، هو عصف بالدستور الذى وافق عليه الشعب، وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة "حبيبة طارق" أنت قررتى تبقى مش محترمة وقليلة الأدب هى سب وقذف يعاقب عليه القانون.

وأشارت إلى أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذى حذر منه الرئيس، صمت الجامعة موافقة ضمنية على دعم جماعات "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" داخل الجامعات.