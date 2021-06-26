وفد من أبرز الإعلاميين والصحفيين الأوكرانيين يزور شرم الشيخ

واستهدفت الزيارة تعريف الوفد الأوكرانى على ما تبذله مصر من جهد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين ضد وباء فيروس كورونا المستجد، من حيث تطعيم العاملين بالقطاع وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى جميع المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحى.
وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أحمد يوسف، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم واستضافة الرحلات التعريفية للإعلاميين إطلاعهم على ما تقوم به مصر من جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فى جميع ربوع البلاد، بالإضافة للتعريف بالمنتج السياحى المصرى وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر فى أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع بعد عودتهم إلى بلادهم.
وتفقد الوفد منذ وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، الإجراءات الاحترازية المطبقة بمطار شرم الشيخ الدولى، ونقطة اختبار PCR، وكذلك عدد من الفنادق ومراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولى، كما قام الوفد برحلة بحرية للاستمتاع بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس للمدينة.
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