التعليم العالى: لدينا 534 مشروعا تطويريا بتكلفة تخطت الـ130 مليار جنيه 

قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور صبحى حسنين الاتحاد الرياضى للجامعات، ورؤساء جامعة بنها السابقين، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وأكد عبد الغفار، خلال كلمته بافتتاح ملاعب جامعة بنها بعد تطويرها، أن مسئولية رؤساء الجامعات مسؤولية تكاملية وأن كل رئيس جامعة يستكمل ما بدأه الذى يسبقه، مشيرا إلى أنه الوزارة يوجد بها 534 مشروعا بتكلفة تخطت 130 مليار جنيه سواء للمشروعات الانشائية أو الطلابية.

وجاء ذلك هلال افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، ملاعب جامعة بنها، فى حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ورؤساء جامعة بنها السابقون بينهم الدكتور السيد القاضى، والدكتور على شمس الدين، والدكتور جمال السعيد، والكابتن أحمد شوبير، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

واحتفل الحضور بافتتاح الملاعب خلال المهرجان الذى أقيم على هامش الافتتاح وتخلله عروضا رياضية على الملاعب الجديدة، واختتمت بمباراة كرة قدم يشارك فيها وزير التعليم.

كان الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، قد تفقدوا جميع الملاعب الجديدة الأسبوع الماضى للوقوف على جودتها وجاهزيتها قبل افتتاحها.

يذكر أن ملاعب جامعة بنها التى تم قص شريط افتتاحها تضم ملعب كرة قدم كبير وملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعى، وملعب ثلاثى لكرة اليد والسلة والطائرة، ومضمار للجرى ومنافسات العاب القوى.