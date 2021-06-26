القبض على 14 متهماً في وقائع سرقة بالإكراه داخل بحيرة المنزلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضما (عدد 14 عنصر إجرامى – لعدد 6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية) تخصصا فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه داخل بحيرة المنزلة.
وحسب البيان الأمني، يستخدم كل تشكيل (عدد 2 لانش) فـى إرتكاب جرائمهم .. وضُبط بحوزتهم ( بندقية آلية ، عدد 2 بندقية خرطوش ، فرد محلى الصنع ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب (عدد 7 وقائع بذات الأسلوب) .. وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات واللانشات المستخدمة فى إرتكاب جرائمهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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