القبض على 14 متهماً في وقائع سرقة بالإكراه داخل بحيرة المنزلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضما (عدد 14 عنصر إجرامى – لعدد 6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية) تخصصا فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه داخل بحيرة المنزلة.

وحسب البيان الأمني، يستخدم كل تشكيل (عدد 2 لانش) فـى إرتكاب جرائمهم .. وضُبط بحوزتهم ( بندقية آلية ، عدد 2 بندقية خرطوش ، فرد محلى الصنع ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب (عدد 7 وقائع بذات الأسلوب) .. وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات واللانشات المستخدمة فى إرتكاب جرائمهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .