النيابة العامة تشرف على إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة تمهيدًا لعودتها إلى مصر (صور)

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باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا تمهيدًا لعودتها إلى مصر وذلك على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم السبت، وفي حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
وفي وقت سابق، قال الباحث في علم المصريات، بسام الشماع، إنه كانت هناك صعوبة كبيرة في استعادة ( 114) قطعة أثرية من الخارج إلى موطنها مصر، حيث أنها تعتبر نقطة تحول في استعادة الآثار.
وأضاف الباحث في علم المصريات، في برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سي"، أن عودة ( 114) قطعة من فرنسا هذه المرة لها طابع ومذاق خاص من الفرحة، وذلك لأنها تعتبر من الآثار غير المسجلة، فكان من المستحيل عودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن.
وأوضح الشماع، أن منقبي الآثار يأخذون التصاريح من وزارة الآثار حتى يكون التنقيب شرعي وصحيح، كما أن وزارة الثقافة تكون مشرفة على هذا التنقيب”، كاشفا أن القطع التي تنتج عن هذا النوع من التنقيب تصبح مسجلة رسميا من قبل الوزارة، وأي قطعة مهربة من التي تم تسجيلها رسميا بالوزارة تعود في وقتها عند الرجوع لمعلوماتها المسجلة في الوزارة.
وتابع الشماع، أنه يوجد نوع آخر من الحفر غير الرسمي، وهو حفر الخلسة، وهو ما حدث للقطع (114 ) التي تم تهريبها، حيث كان هناك أشخاص قاموا بالحفر غير الرسمي، وقاموا بتهريب هذه القطع الأثرية خارج مصر.
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