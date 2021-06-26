مجلس الوزراء: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو لا تسرى على الامتحانات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلا من الأربعاء 30 يونيو.

وأكد القرار أن هذه الإجازة لا تسرى على أعمال الامتحانات وأن أعمال الامتحانات فى مواعيدها.