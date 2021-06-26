مستخدمين لانش .. القبض على ١٤ متهم وراء وقائع السرقة بالإكراة داخل بحيرة المنزلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضما عدد 14 عنصر إجرامى لعدد 6 منهم معلومات جنائية ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية، تخصصاً فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه داخل بحيرة المنزلة ويستخدم كل تشكيل عدد 2 لانش فـى إرتكاب جرائمهم.
وضُبط بحوزتهم بندقية آلية، وعدد 2 بندقية خرطوش، فرد محلى الصنع، بالإضافة لـ عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب عدد 7 وقائع بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات واللانشات المستخدمة فى إرتكاب جرائمهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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