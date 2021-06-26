النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مأهول بالسكان بالإسكندرية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق فوري وإحالة واقعة انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، أمس، لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث.
كما أمر رئيس النيابة الإدارية، بعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.
يأتى ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة.
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