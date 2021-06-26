/637445/قضايا-هزت-الشارع-المصري---أبرزهم-طالبة-الفستان-و-تفاهة-والإرهابي-بهاء-كشك

شهدت المحروسة اليوم السبت، عدد من الحوادث و القضايا التى شغلت الرأى العام ومن أبرزها " اعترافات المتهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوي وواقعة التنمر بجامعة طنطا الشهير بـ« طالبة الفستان» و ديلر المواد المخدرة الطفل«تفاحة» المعروف في فيلم « بليه ودماغه العليا » صديق هيندى، و سقوط أخطر عصابة لتجارة المخدرات بقيمة « 60 مليون جنيه».

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل الحوادث والقضايا الذى هزت الرأى العام اليوم السبت

اعترافات المتهم بهاء كشك أمام المحكمة

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت 26 يونيو 2021، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة في أعقاب أحداث كنيسة مارجرجس بالإسكندرية أين كنت، فرد المتهم (بهاء كشك) الذراع الأيمن لهشام العشماوي:" أنا كنت موجود في إسكندرية وخرجت تظاهرات على أحداث الكنيسة استمرت فترة طويلة، وفي الوقت ده أنا كنت خارج إلى الإسكندرية شغال، وكان سبب الاعتداء على الكنيسة في الوقت ده كان بسبب عرض مسرحية داخل الكنيسة، لكن أنا مكنش ليا أي دور في الأحداث دي".

بدء التحقيق في واقعة «طالبة الفستان» بجامعة طنطا

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة، تسلمت شكوى من جامعة طنطا، اليوم السبت 26 يونيو 2021، في واقعة «طالبة الفستان».

وأشارات المصادر إلى أن النيابة سوف تبدأ فحصها، واستدعاء الفتاة لسماع أقوالها، وبعدها سوف تستدعي أيضا المشكو في حقها، ومن كان برفقتها، وقت واقعة التنمر على الطالبة والسخرية منها، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءاتها القانونية في الواقعة.

وأضافت المصادر في واقعة « طالبة الفستان»، أن النيابة سوف تبحث عن جميع الأدلة التي توثق الواقعة وأنه من المتوقع أن يتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من المكان الذي شهد النقاش الذي دار بين الطالبة والمراقبة ومن كان بصحبتها عقب خروجها من الامتحان.

وتابع المصادر فى واقعة «طالبة الفستان»، أن النيابة العامة سوف تفحص الواقعة من كافة الجوانب وفي حالة وجود جريمة يعاقب عليها القانون، فإن النيابة لن تتردد في توجيه الاتهام إلى المخالف لأن الجميع أمام القانون سواء خاصة النيابة العامة التي تعكف على تنفيذ القانون على الجميع.

اعترافات المتهم بهاء كشك أمام المحكمة

واصلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت 26 يونيو 2021، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة في أعقاب أحداث كنيسة مارجرجس بالإسكندرية أين كنت، فرد المتهم (بهاء كشك) الذراع الأيمن لهشام العشماوي:" أنا كنت موجود في إسكندرية وخرجت تظاهرات على أحداث الكنيسة استمرت فترة طويلة، وفي الوقت ده أنا كنت خارج إلى الإسكندرية شغال، وكان سبب الاعتداء على الكنيسة في الوقت ده كان بسبب عرض مسرحية داخل الكنيسة، لكن أنا مكنش ليا أي دور في الأحداث دي".

ووجهت النيابة للمتهم بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوي سؤال، أين ومتى تعرفت على المتهم محمد غريب "أبو مالك"، أنا معرفهوش لكن أنا قابلته مرة خلال تجديد حبسي أثناء ترحيلي من قسم محرم بك إلي سجن شديد الحراسة في أبو زعبل داخل سيارة الترحيلات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

سقوط أخطر عصابة لتجارة المخدرات بقبضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

البداية بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة يضم "مصريين وأجانب" تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خصوصًا مخدرى "الحشيش والهيروين"، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وضم التشكيل 16 عنصرًا إجراميًا بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية" من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات.