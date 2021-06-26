دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعة لعملية بالحوض

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كشف الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية تركيب مسامير في مفصل الحوض إثر إصابته بشرخ قبل فترة قصيرة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد إجراءه عملية بالحوض، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

عبد الرحمن أبو زهرة يؤكد على سلامته

وقال أبو زهرة خلال تصريحات صحفية أن حالته الصحية أصبحت أفضل بكثير وتمكن من الحركة ولكن بشرط أن يسانده أحدهم، وأنه لازال في فترة النقاهة، ومن المقرر أن يتوجه للمشفى خلال الأسبوع المقبل لكي يتخلص من سلك العملية التي أجراها.

عبد الرحمن أبو زهرة يصاب بشرخ نتيجة سقوطه

وأوضح عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إصابته التي نتجت عن سقوطه على الأرض أثناء تواجده بالمشفى لغسيل أذنه، مؤكدًا على أنه لم يكتشف تلك الإصابة إلا بعد أسبوعين من شعوره بالام مفرطة، حين أجرى تصوير بالرنين المغناطيسي ليتضح الأمر.

وأعلن أبو زهرة عن خضوعة للعملية من خلال منشور عبر حسابه على "فيس بوك" كتب فيه: "إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يارب الشفاء القريب".

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الدرامية

ويذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتدة»، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.