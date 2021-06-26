/637447/بدرية-طلبة-لم-اتعاون-مع-بابجي-وسجلت-جملتين-فى-اللعبة-بعد-مطالبة-الجمهور

نفت الفنانة الشهيرة بدرية طلبة، ما تردد عن تعاونها مع لعبة «بابجي» المعروفة، حيث أنها سجلت جملتين بصوتها بعد مطالبة الجمهور بذلك، بعد الفنان محمد هنيدي،والذي آثار جدلا واسعة خلال الفترة الماضية، مؤكدة خلال تصريحاتها لقناة «روسيا اليوم»، أنّ هذا الكلام مغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة ، وأنها لم تتعاون مع «بابجي».

تعاون بدرية طلبة مع بابجي

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة بدرية طلبة بشأن تعاونها مع بابجي

وأضافت الفنانة بدرية طلبة : «لاقيت الجمهور بيقولي يا بدرية سجلي صوتك في اللعبة، بعد تجربتك في برنامج جوجل ماب، والفنان محمد هنيدي تعاون مع بابجي»، متابعة: «أنها قرأت لهم جملتين فقط بشكلٍ ساخر، ولم تتعاون بشكلٍ رسمي لتقديم صوتها داخل اللعبة».

بابجي وجوجل ماب

وأوضحت الفنانة بدرية طلبة ،أنّ قطاع كبير من الشباب بات يهتم بممارسة تلك اللعبة الإلكترونية، ويستغرقون فيها وقتًا طويلاً ويبذلون جهدا فى اللعب بها،مشيرة إلى أن أبنتها وشقيقتها، يمارسون تلك اللعبة لفترات طويلة

وأشارت إلى أنّ تجربتها في موقع «جوجل ماب» لا تزال قائمة، إلا أن المشروع تعطل طوال الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة بدرية طلبة، أول من كشفت عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية بتر في قدمه،حيث كانت ترافقه في المستشفى أثناء هذه الأوقات الصعبة ، لافتة إلى إن زملاءها من الفنانين ذهبوا كثيرا إلى الأطباء لمتابعة حالة الفنان شريف دسوقي، ومنهم الفنانة نهال عنبر، والدكتور أشرف زكي، مضيفة: «الرجل باظت، وكان بيتهرب من الأطباء، وهو اللي ورط نفسه في كده بس غصب عنه، لأنه نفسيا تعبان شوية بسبب ظروف حصلت له قبل كده، وكان مفروض بيواظب على علاج معين، ولما ربنا كرمه واشتغل بطل ياخد العلاج، فحالته اتدهورت زيادة وهو داخل على نجومية».