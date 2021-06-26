/637451/أكبر-شريك-تجاري-في-أفريقيا-تركيا-علاقتنا-مع-مصر-هامة-لاستقرار-المنطقة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن بلاده ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة"، مؤكدا على أن "العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا".
دوت الخليج يرصد بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بشأن العلاقات مع مصر
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيلغيتش قوله خلال مؤتمر صحفي "نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو الماضي".
تطوير التعاون مع دول الخليج
وأوضح بيلغيتش أن تركيا ليس لديها مشكلة سياسية ثنائية مع المملكة العربية السعودية مؤكدا على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة.
ولفت بيلغيتش إلى أن "تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير الماضي".
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