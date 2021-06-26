/637453/عاجل-مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-الترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة بهدف نظيف ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي . تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.

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