/637455/تشكيل-ناري-للترجي-في-مواجهة-الأهلي-بدوري-الأبطال

اعلن معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الترجي التونسي عن تشكيل الفريق الأصفر لمواجهة الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في لقاء يسعى خلالها الفريق التونسي لحجز بطاقة التأهل.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي والترجي في نصف النهائي

ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.