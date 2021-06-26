مايا مرسى تعلق على واقعة فتاة الفستان: البنت تٌحترم ولو لابسة مايوه 

/637456/مايا-مرسى-تعلق-على-واقعة-فتاة-الفستان-البنت-تحترم-ولو-لابسة-مايوه

تحدثت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، على واقعة الطالبة حبيبة طارق، فتاة الفستان الشهير، التى شغلت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعرضها للتنمر، من قبل عاملين بجامعة طنطا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث رئيسة المجلس القومي للمرأة بشأن واقعة فتاة الفستان، وإليكم التفاصيل:-

رئيس المجلس القومي للمرأة متحدثة عن فتاة الفستان

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي:" البنت تُحترم لو لابسة فستان، أول لابسة حجاب، أو مايوه، أو بوركيني، لازم تحترم فى أى حال.

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي:" حضرتك مالك هو حد بيعلق عليكي انت لابسة ايه ؟ فرض الوصايا على الناس كدة جريمة ؟

هذا وكانت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، قد تواصلت تليفونيا مع رئيس جامعة طنطا لمعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بواقعة التنمر التى حدثت مع حبيبية، الذى تعرضت للتنمر من قبل مراقبين.

فتاة الفستان

كما أكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قرر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا اليوم، إحالة شكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء مدة الامتحان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وعن الواقعة، كانت إحدى الفتيات تدعى حبيبة طارق، طالبة فى كلية الآداب جامعة طنطا قد تعرضت للتنمر وتم سؤالها على ديانتها لارتداءها فستان أثناء الامتحانات.

ووفقًا للتقاليد الجامعية فإنه ليس محددًا زي موحد للطلاب بالجامعات، وفقًا لما نصت عليه اللائحة.