/637457/حزب-مصر-الحديثة-ينجح-فى-إجراء-صلح-بين-عائلتين-بالأقصر

نجح حزب مصر الحديثة في إجراء صلح بين عائلتى آل بسطاوى وآل الحسين بمحافظة الأقصر وإزالة اسباب الخلاف بينهم، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للحزب، ووفقا لتوجيهات الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء احمد فهمى أمين عام الحزب.

حضور جلسة الصلح

وشارك في جلسة الصلح اللواء مساعد الوزير الاسبق أحمد أبوزيد أمين عام محافظة الأقصر، واللواء محمود أبوزيد عضو مجلس النواب سابقا، في حضور عدد غفير من المواطنين من ذوى واقارب الطرفين والقيادات الشعبية بالاقصر.

وكشف حزب مصر الحديثة في بيان له، أن الحزب حرص علي إتمام هذا الصلح وذلك إيمانا بدوره فى التفاعل ورأب الصدع وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، موضحا أن هذا الحدث كان له اثره الطيب فى النفوس الموطنين.