الموجة الثالثة من كورونا تضرب العراق..والصحة «أكثر شدة وخطورة»

/637458/الموجة-الثالثة-من-كورونا-تضرب-العراقوالصحة-أكثر-شدة-وخطورة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت الموافق 26\6\2021، إن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد،مشيرة الى استمرار خطة الدولة والوزارة فى زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

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كورونا فى العراق

وأضاف سيف البدر ، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، لوكالات الأخبار العراقية، اليوم ، إن" الموجة الثالثة من فيروس كورونا، التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً".

وبين سيف البدر المتحدث باسم الصحة العراقية ، أن التصدي للموجة الثالثة، "تتطلب التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاً عن التلقيح".

لقاحات كورونا فى العراق

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة، فضلا عن زيادة أعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات".

مواقع التواصل الاجتماعي

ولفت سيف البدر المتحدث باسم الصحة العراقية ،إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.