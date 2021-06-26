بالمعدول - تحية لأبطال 30 يونيو.. لحظة ميلاد الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن هناك أطراف عدة استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية كأداة قبل ثورة 30 يونيو 2013 لإدخال البلاد فى أزمات وإغراقها فى المشاكل فى محاولة منها لإسقاط الدولة المصرية.





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه بـ "المعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن هناك طرفين مهمين فى هذه الفترة كان لهما دور مهم فى تغيير المعادلة السياسية "الشعب المصرى وجيشه" هما أبطال مشهد 30 يونيو 2013 وصولا إلى 3 يوليو 2013، وأوضح أن قبل ثورة 30 يونيو كان يتملكه شعور داخله بأن جماعة الإخوان الإرهابية سترحل خصوصًا بعد الإعلان الدستورى نوفمبر 2012 انتفض الشعب المصرى ضد تلك الجماعة الإرهابية. وذكر أن موقف الجيش المصرى رسالة اطمئنان للشعب فى ذلك الوقت، وتمكنت مصر من استعادة عافيتها وقوتها فى كل القطاعات.

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