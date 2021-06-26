ON Tv LIVE: ما تعرضت له فتاة الفستان تجربة قاسية سخيفة مخزية لأقصى درجة

جدة - نرمين السيد - وكتبت القناة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لا شك أن ما تعرضت له حبيبة طارق أو "فتاة الفستان" تجربة قاسية سخيفة مخزية لأقصى درجة، لكن انتشارها إلى هذا الحد، ورد الفعل المجتمعى الرافض لتلك التصرفات، يقولان إن تغييرًا كبيرًا عميقًا مذهلًا حدث ويحدث فى المجتمع المصرى.

ولفتت إلى أنه بعد سنوات من نشر التخلف والتسلط باسم الدين والتمييز بين الناس والحكم عليهم على يد من يتبرأون من أفكارهم وأتباعهم مؤخرًا، يرفض المجتمع اليوم التنمر والتمييز الذى حدث مع حبيبة طارق التى لم تقترف شيئًا سوى ارتداء فستان عادى تمامًا.



وأشارت إلى أن رد الفعل المجتمعى رفع قيم الحرية الشخصية والجمال، فى مقابل التسلط باسم الدين والقبح، وأن هذه لحظة مهمة للغاية، هنا تتجلّى عودة القطاع الأوسع من المصريين إلى حضارتهم، بعد أن حاول البعض اختطاف العقل المصرى.

وأكدت أن رد الفعل المجتمعى العبقرى، جعل الواقعة تصل إلى النيابة العامة، حيث قرر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إحالة شكوى حبيبة من بعض مراقبى لجان الامتحان بكليتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وشددت على أن المجتمع المصرى كله، ينتظر عقابا رادعًا حال ثبوت الوقائع كما حكتها حبيبة طارق، ضد من تنمروا عليها، عقابًا يجعلهم عبرة لكل من يعتقد أن بإمكانه التسلط باسم الدين على الناس، عقابًا يجعلهم يفكرون ألف مرة، قبل تكرار مثل هذه الوقائع.