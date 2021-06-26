المصريين الأحرار : قرار السيسى بزيادة المعاشات يؤكد على شعوره بالمواطن

وقالت: "إن الهدف الرئيسى من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات للعاملين بالدولة، جاء لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، الذى تحمل الظروف التى مرت بها البلاد، وهو مؤمن بأهمية أمن واستقرار الوطن".
وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن ذلك القرار بمثابة المكافأة من الرئيس الإنسان الذى يدرك ويشعر بالمواطن ونبض الشارع المصرى، ويؤكد مدى إحساس الرئيس السيسى بالمسؤولية تجاه جميع فئات المجتمع، وأن أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن.
وأوضحت أن المعاشات من المفترض أن تزيد بنسبة تتوازن مع معدل التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية لقيمة المعاش، وتعويض أصحاب المعاشات عن التضخم بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشتهم؛ مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمى يعانى فى ظل جائحة كورونا، غير أن الاقتصاد المصرى صامد ويتعامل بشكل مثالى، ويتوقع له كثير من المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد أن يتطور بشكل غير مسبوق خلال العامين المقبلين.
واختتمت قائلة: " أن رفع الرواتب وزيادة المعاشات سيكون لهما تأثير مميز على تنشيط الطلب الاستهلاكى على السلع والخدمات، بالإضافة إلى أنها تأتى ضمن حزمة من الإصلاحات تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة".
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