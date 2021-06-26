أغسطس الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن شهرى يوليو وأغسطس وتحديدًا شهر أغسطس هو الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80%، لافتًا إلى أنه هذه النسبة تزيد من الإحساس بحرارة الجو.





وأشار خبراء الأرصاد، أن نسب الرطوبة العالية تأتى من تبخر المياه، لافتين إلى أن المياه الأكثر دفئا تتبخر بسرعة أكبر، لذلك المناطق الأكثر رطوبة تكون بالقرب من البحر الأحمر وبالتالى تكون المدن المطلة على البحر الأحمر الأعلى إحساسًا بالحرارة خلال العام. وأكد خبراء الأرصاد، أنه عندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله أكثر من عندما يكون حار رطب.

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