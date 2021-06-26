بدء تشغيل رحلات الوافدين للكويت أول أغسطس

جدة - نرمين السيد - تستعد المطارات بدولة الكويت لاستقبال الوافدين ابتداءًا من أول أغسطس، وذلك بعد سماح السلطات المختصة فى الكويت بدخول الوافدين الحاصلين على جرعتى لقاح كورونا "كوفيد-19" المعتمد لدى الكويت.





وجاء فى القرار الصادر من السلطات الكويتية، أنه "يُسمح لغير الكويتيين بالدخول الى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات: فايزر ـ إسترازينيكا ـ موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون".

ويدخل القرار الكويتى حيز التنفيذ إعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شرط إجراء فحصى PCR الأول قبول الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بكورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلى الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

يذكر أن رحلات مصر للطيران المنتظمة إلى الكويت قد توقفت عام كامل فى أغسطس الماضى، وقد أعلنت شركة "مصر للطيران"، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت وذلك فى ضوء القرار الذى أعلنته هيئة الطيران المدنى الكويتية، بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، فى ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.