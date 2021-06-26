كايزر تشيفز يُقصي الوداد وينتظر الأهلي أو الترجي فى نهائي أبطال أفريقيا

تأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد نجاحه فى فرض التعادل السلبي على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب "سوكر سيتي"، فى إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفشل فريق الوداد فى تسجيل أي أهداف على مدار شوطي المباراة، رغم سيطرته على مجريات الأمور، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة سانحة.

واستغل الفريق الجنوب أفريقي فوزه خارج الأرض قبل أسبوع على الوداد بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المباراتين إلى النهائي، فيما خرج الوداد لثنائي موسم على التوالي من الدور نصف النهائي بعدما سبق وخرج على يد النادي الأهلي الذى فاز باللقب في النهاية.

ودخل الوداد المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: التكناوتي/ خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أشرف داري - يحيى عطيه الله/خط الوسط: أيمن الحسوني - وليد الكرتي - يحيى جبران/خط الهجوم: محمد أوناجم - سيمون موسوفا - أيوب الكعبي.

ومن المنتظر أن يلتقي كايزر تشيفز الفائز من مواجهة فريق الأهلى مع الترجي التونسي، التي تقام فى التاسعة مساءً على أرض ملعب استاد السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث كان بطل مصر وحامل اللقب قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف سجله محمد شريف في المباراة التي جمعتهما في رادس.

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مؤخرا إقامة نهائي البطولة في المغرب وتحدد موعد نهائي إفريقيا ليقام يوم 17 يوليو المقبل.