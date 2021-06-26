انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم اللوحة يمكنك إليكترونياً الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتناول هذا التقرير كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, حيث دشنت الحكومة المصرية العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين، والتي تعد من اهمها خدمة استعلام مخالفات المرور. يحتوي هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لمعرفة مخالفات نيابة المرور، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، كما نتناول مختلف المخالفات المرورية التي يتم تسجيل غرامة مالية حين القيام بها، والتي يمكنك التعرف عليها في السطور التالية.

أنواع المخالفات المرورية

هناك العديد من المخالفات المرورية التي تضمنها قانون المرور الجديد، والتي قد يقع الكثير تحت طائلة المسؤولية حين ارتكابها، كما تضمن بعض العقوبات على عقوبة تغليظية إضافية إلي جانب الغرامة، وذلك لشدة جسامة المخالفة المرتكبة، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الأتي:

القيادة في الإتجاه المعاكس- حيث تكون عقوبة تلك المخالفة، الحبس + غرامة مالية.

تحدث قائد المركبة في الهاتف أثناء القيادة.

وفقاً لقانون المرور الجديد، فأن عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للسيارة، تستدعي تسجيل مخالفة.

الوقوف في بعض الأماكن الغير مصرح الوقوف بها، وتشمل الركن صف ثانِ.

تغيير خط السير بدون تصريح، (سيارات النقل).

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

قامت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، بتوفير العديد من الأنظمة الرقمية التي تعمل على تطوير المنظومة الرقمية داخل الأراضي المصرية، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة 2021, والتي من بينها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, حيث قامت وزارتي الداخلية ووزارة العدل بالتنسيق بينها، ومن ثم تم تدشين موقع إليكتروني يقدم كافة الخدمات المرورية، والتي بإمكانك الاستعلام على مخالفات المرور من خلاله، واتباع الخطوات التالية؛

– في البداية لابد من الدخول على الرابط الرسمي لبوابة النيابة العامة.

– ثم تأتي الخطوة التالية وهي إختيار أيقونة خدمات المرور.

– بعد ذلك عليك كتابة البيانات المطلوب إدخالها في الخانات المخصصة لها.

– مراجعة المعلومات المدرجة، ثم الكبس على زر إستعلام.

أنظمة وخطوات سداد الغرامات المرورية

يمكن كذلك استكمال عملية الدفع الإليكتروني، وذلك من خلال العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة. جدير بالذكر أنه تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة مجانية، ويكون الدفع فقط الغرامات المالية المسجلة على السيارة، وتتمثل هذه الأنظمة في التالي:

خدمة السداد الإليكتروني “فوري”.

السداد من خلال موقع البريد المصري.

كذلك عن طريق التطبيق الخاص المخالفات المرورية.

أيضاً خدمة السداد الإليكتروني “مصاري.

– وتتمثل خطوات الدفع في، إختيار طريقة الدفع، وتوفير صاحب السيارة بعناية، والتي تتضمن الاسم الرباعي، ورقم السيارة، وبيانات بطاقة الائتمان.