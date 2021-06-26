رسميا..كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

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حسم فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التغلب على فريق الوداد المغربي، ويعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ فريق كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يتخطى الوداد المغربي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

استطاع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من امتصاص غضب فريق الوداد، حيث استطاع أن ينهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم نجح فريق كايزر تشيفز من الحفاظ على النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة، ليتأهل بذلك إلى نهائي دوري أبطال إفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق الوداد المغربي، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبدأت المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سوكر سيتي".

الجدير بالذكر أنه قد انتهت مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وفريق الوداد المغربي، بفوز كايزر تشيفز بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة لاعب فريق كايزر تشيفز سمير نوركوفيتش في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

تشكيل فريق الوداد المغربي أمام فريق كايزر تشيفز في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي. في خط الدفاع: أيوب العملود، أشرف داري، يحيى جبران، أمين فرحان. في خط الوسط: وليد الكرتي، يحيى إدريسي، محمد أوناجم. في خط الهجوم: سيمون مسوفا، أيمن الحسوني، أيوب الكعبي.

تشكيل فريق كايزر تشيفز أمام فريق الوداد المغربي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: دانيل أكبيي. في خط الدفاع: إريك ماتوهو، دانيل كاردوزو، بلوم، كاتساندي. في خط الوسط: نجكوبو، ياجان ساسمان، فروسلر. في خط الهجوم: باركر، نجيزانا، سمير، نوركوفيتش.

واستطاع فريق كايزر تشيفز، تحقيق الفوز على فريق الوداد المغربي، في مباراة دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن طريق هدف سمير نوركوفيتش دون رد من صاحب الأرض، وأقيمت المباراة على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ثم حافظ الفريق على النتيجة في مباراة اليوم، حيث لم يستطع فريق الوداد في تسجيل أي أهداف خلال المباراة.