/637460/٢٥٢-درجة-تنسيق-القبول-في-الثانوي-العام-بكفر-الشيخ-٢٠٢١

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التنسيق العام للمرحلة الثانوية بانواعها ( منتظم - منازل - خدمات- خاص) للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتنسيق الثانوية العامة

اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2020 /2021م، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ ٢٥٢ درجة، والثانوي العام منازل بـ 240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ 200 درجة، والثانوي العام خاص بـ 170 درجة.

المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها

وأشار المتحدث الرسمى، أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ) علي أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفاءه ويتم تسجيله من خلال مسئول الاحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) علي أن يتم تسليم هذه الكشوف الي ادارة التعليم الثانوي بالمديرية.

جدير بالذكر؛ ان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان فى مرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسي الحالى ٥٧٧٠٢ طالب، و عدد الناجحون فى الدور الأول وعددهم ٥١٩٦٣ طالب، وبناءً على عدد الفصول المتاحة وهم ٥٠٠ فصل يتم قبول ٤٠٪؜ من إجمالى عدد الطلاب.

الشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اعتمد الأسبوع الماضي، تنسيق القبول للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 238 درجة.

وكانت نتيجة إمتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 م قد بلغت نسبك نجاح بها 81.85%. حيث تقدم لآداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.