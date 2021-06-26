بعد فضيحته مع مساعدته..وزير الصحة البريطاني يتقدم باستقالته

/637461/بعد-فضيحته-مع-مساعدتهوزير-الصحة-البريطاني-يتقدم-باستقالته

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم السبت، استقالته من منصبه، بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها ، أثر الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها، والتي وثقتببعض الصور مع مساعدته جينا كولادانجيلو.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم وزير الصحة البريطاني باستقالته

هذا ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، صورا تجمع وزير الصحة البريطاني مساعدته جينا كولادانجيلو، وهو يعانقها ويقبّلها ، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني بأثره .

استقالة وزير الصحة البريطاني

أثارت هذه الصور غضب الشارع البريطاني ضد وزير الصحة، مشيرين أن مات هانكوك اخترق قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا بالبلاد ، بالرغم من منصبه كوزير للصحة.

انتشار فيروس كورونا فى بريطانيا

وسلطت هذه الواقعة الضوء على اتهامات سابقة وجهت للوزير البريطانيهانكوك، من بينها التقارير والبيانات الكاذبة بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، واهدار المال العام في تعيين كولادانجيلو في مارس 2020، وإقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته، فضلا عن الانتقادات التي وجهت له بشأن منحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.

وفي إطار هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات المطالبة باستقالة هانكوك، والتي انتقدت كذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي قال إنه قبل اعتذاره، واعتبر الأمر "منتهيا".

وأثار قرار جونسون غضب المتحدثة باسم حزب العمال، حيث اتهمت رئيس الوزراء بأنه "ضعيف الشخصية"، مؤكدة على ضرورة عدم إغلاق هذا الملف، رغم سعي الحكومة للتستر عليه، على حد وصفها.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "سافانتا كومريس"، بعد ساعات من نشر الصور المثيرة للجدل، أن 58 بالمئة من البريطانيين يعتقدون بضرورة استقالة وزير الصحة.