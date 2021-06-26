صور| لاعبو الأهلي يبدأون عملية الإحماء استعدادًا لمباراة الترجي

/637464/صور-لاعبو-الاهلي-يبدأون-عملية-الاحماء-استعدادا-لمباراة-الترجي

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل عمليات الإحماء داخل ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن موسيماني المدير الفني تشكيل الفريق لمباراة الترجي التونسي وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف. ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن. يذكر أن الأهلي فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمادي العقربي برادس السبت الماضي. تشكيل الأهلي والترجي في نصف النهائي ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي. تشكيل الأهلي أمام الترجي بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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