/637465/كرة-السلة-الاتحاد-السكندري-يفوز-على-الزمالك-ويؤجل-حسم-بطل-السوبر-للجولة-الفاصلة

استطاع فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، العودة أمام الزمالك ف مباراة نهائي دوري السوبر، وذلك بعد التغلب على فريق الزمالك، في الجولة الرابعة ضمن منافسات مباراة الدور النهائي لبطولة دوري السوبر بنظام الـ Best of 5، والتي أقيمت اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، حيث أصبح نتيجة الجولات 2/2، ولذلك سوف يلعب الفريقين الجولة الخامسة لتحديد الفائز بالبطولة.

تعادل فريقي الزمالك والاتحاد السكندري في مباراة نهائي دوري السوبر

حقق فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري، التعادل مع نظيره فريق الزمالك، بجولتين لكل فريق، من خلال الأربع جولات التي جمعت الفريقين، حيث انتهت الجولة الرابعة في نهائي دوري السوبر بنتيجة...، حيث فاز فريق الإتحاد السكندري في الجولة الأولى بنتيجة 83/56، بينما حقق فريق الزمالك الفوز في الجولة الثانية بنتيجة 74/69، كما استطاع فريق الزمالك الفوز بالجولة الثالثة بنتيجة 80/70، بالإضافة إلى الجولة الرابعة التي استطاع فريق الاتحاد العودة إلى المنافسة مرة أخرى، والمنافسة على حسم بطولة الدوري، ويتم بذلك اللجوء إلى الجولة الخامسة لتحديد الفائز ببطولة دوري السوبر.

أقيمت فعاليات "البلاي أوف" في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بنظام الخمس مباريات Best of 5، حيث يتم تتويج الفريق الفائز بثلاث جولات، وفي حالة فوز كل فريق بجولتين، مثلما حدث في مباراة الزمالك والاتحاد، يتم اللجوء إلى الجولة الخامسة لتحديد الفائز.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري السوبر، بعدما حقق الفوز على فريق الجزيرة بثلالث جولات من مواجهات ال best of 5، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي، وعلى الجانب الأخر تأهل فريق الإتحاد السكندري بعدما حقق الفوز على النادي الأهلي بثلاث جولات في نفس الدور من البطولة(الدور قبل النهائي).

تطبيق تقنية الفار في مباراة النهائي بين الزمالك وفريق الإتحاد السكندري

أقيمت الجولة الرابعة في مباراة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، بتطبيق تقنية الفيديو، كما تم تنفيذها في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي أقيمت جولاته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك لكرة السلة، توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة، والتي أقيمت في دولة رواندا تحت رعاية NBA، ويرغب الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة، والذي يعاونه في الجهاز ياسر عبدالوهاب المدرب العام، وإسلام جمعة طبيب الفريق، بتحقيق المزيد من الإنتصارات مع الفريق الأبيض.