صندوق تطوير العشوائيات: تطوير 316 منطقة عشوائية غير آمنة من إجمالى 357

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات إيهاب الحنفى، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تطوير 316 منطقة عشوائية غير آمنة، وذلك من إجمالى 357 منطقة، وجار الانتهاء من تطوير 41 منطقة متبقية خلال العام الجارى.





وقال الحنفى، فى تصريح لقناة إكسترا نيوز الإخبارية، إن الصندوق يعمل أيضا على تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية المقامة على مساحة 152 ألف فدان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى 2030، بتكلفة 44 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم تطوير 57 منطقة، وجار العمل للانتهاء من 75 منطقة أخرى. وأوضح الحنفى، إن إجمالى ما أنفقه صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير العشوائيات منذ 2008 حتى 2014 بلغ 652 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى ما تم انفاقه منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى ( الأسمرات 1) فى مايو 2016 وحتى الآن بلغ 33 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى كان قد وجه بأن يتم توفير كيان إدارى كامل وقوى لكافة المناطق والمشروعات التى يتم تطويرها للحفاظ عليها وعدم السماح بعودة ظهور عشوائيات جديدة بها.

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