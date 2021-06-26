عبدالغفار يؤكد ضرورة استعادة الجامعات دورها بإمداد المنتخبات بالمواهب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، ومحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.

وأشاد عبدالغفار بالإنجاز الذى جرى فى مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والمقام على مساحة 16.500 متر مربع، ويضم مجموعة من الملاعب مجهزة بالبنية التحتية الخاصة بها، كما تم إعادة تأهيل الموقع العام، وكذلك إعادة تأهيل المبنى الإدارى لأعضاء هيئة التدريس والمدرجات وتكييف الصالة وحجرات الإدارة وإقامة أسوار خارجية حول الموقع والملاعب وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ القليوبية لرعاية الافتتاح وكذا جامعة بنها والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ورؤساء جامعة بنها السابقين لدورهم فى نهضة جامعة بنها، مشيرًا إلى أن هناك 555 مشروعًا تقوم بها الوزارة بتكلفة حوالى 140 مليار جنيه تقريبًا تتنوع ما بين مشروعات خدمية وطلابية وبحثية ورياضية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية أيضًا، وذلك بكافة مؤسسات التعليم العالى.

من جانبه، عبر محافظ القليوبية عن سعادته بالدعوة لحضور الافتتاح موجهًا الشكر لجامعة بنها على الجهد المبذول لاسيما افتتاح الملاعب والنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى مجال التعليم العالى.

ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم نجيل صناعى، وملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعى، وملعب متعدد أرضية ترتان "كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة" كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة.

ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسى وبرجولات وكذلك غرف أمن مجهزة.

وتستهدف جامعة بنها الاستثمار فى الملاعب التى سيتم فتحها لطلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية التربية الرياضية، كما أنه سيتم إتاحتها للجمهور وشباب محافظة القليوبية.

وأقيم على هامش الافتتاح، مهرجان رياضى نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وشارك فى تنظيمه الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات.

وشارك الدكتور خالد عبدالغفار فى الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضى فى ألعاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة لكرة القدم بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وفى ختام المهرجان قام الدكتور ناصر الجيزاوى بتسليم مجموعة من الدروع لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، ودرع لوزير الشباب والرياضة تسلمه عنه مساعد الوزير.