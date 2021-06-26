نشرة أخبار الزمالك اليوم السبت: تصريحات خاصة لـ«بن شرقى».. كواليسوقف التعامل مع قنوات أون تايم سبورت.. جلسات شيكابالا مع اللاعبين.. استعدادات مواجهة المقاصة

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شهد النادي الزمالك اليوم الأثنين 26/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة البيضاء سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة مصر المقاصة.

ويرصد دوت الخليج اخبار الزمالك اليوم:

الزمالك في بيان رسمي: تقرر وقف التعامل مع قنوات أون تايم سبورت

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإداراة الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام وأستياءهم الشديد لما بدر من أحد البرامج في قناة”أون تايم سبورت” حول المطالبة المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقدة مع الزمالك.

وتابع البيان:” أول تفاصيل عقد زيزو وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور علي القناة الإ بعد التكذيب والإعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

عمرو الدرديري يحسم موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

أي أرقام طلبها ووكيلة اتقالت هي من وحي الخيال، الكابتن حسين لبيب جلس مع اللاعب ووكيلة وشقيقه واتفقوا علي الخطوط العريضة وهناك رغبة أكيده لدي بن شرقي علي التجديد والزمالك بالطبع”

وأختتم:”هناك جلسة في التوقف القادم للاتفاق النهائي الارقام الصحيحية لدي الكابتن حسين لبيب بلاش خيال

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة في الدوري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال المران مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته

شيكابالا يعقد جلسة مع بن شرقي وعواد في مران الزمالك

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم السبت.

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقة مهاجم سموحة

طالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك من اللجنة التى تدير النادى سرعة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحه المعار لنادى الأهلى الليبى للأنضمام لصفوف الفريق ببداية الموسم المقبل.

عمرو الدرديري: متضامن مع إدارة نادي الزمالك ولن أظهر علي أون تيم سبورت

تضامن عمرو الدردير عضو مجلس إداراة نادي الزمالك، مع إدارة النادي بعد أن قررت وقف التعامل مع قنوات أون تايم سبورت لحين الإعتذار عن نشر الأكاذيب ضد النادي علي شاشتها، وعليهم أن يقدموا رسالة إعلامية صادقة لا من وحي الخيال ولا تثير الفتن ، وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه قانونا.

أشرف بن شرقى: لم أساوم الزمالك فى الأمور المالية

قال المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك أنه لم يدلى بتصريحات حول أنه إذا توفرت " فلوس " بنادى الزمالك سوف يجدد تعاقده مع النادى ، وإذا لم تتوفر سوف يرحل وذلك لكونه لاعبا محترفا حيث أعلن أن هذا الأمر لم يحدث ، والحقيقة أنه يرحب بتجديد عقده مع النادى الأبيض والدليل جلسة المفاوضات الناجحة التى تمت بين وكيله أنس وشقيقه رشيد وحسين لبيب رئيس الزمالك.